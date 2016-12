Suvel vaatajaid võlunud tõsielusari "Meie pere ja muud loomad" alustab Kanal 2s uute osadega. Heidi Hansot ja lapsi ootavad ees karmid külmakuud ja Pajuvärava pere peab kõvasti pingutama, et talv vanas talukohas üle elada.

"Suvi on maal elades lust ja lillepidu, aga talv on aeg, mis paneb kõik maainimesed tõsiselt proovile. Tulemas on viimase saja aasta kõige karmim talv ja meil tuleb see üle elada maamajas, mis ei pea korralikult sooja ja vajab jätkuvalt kõvasti putitamist," on Pajuvära perenaine Heidi Hanso realistlik eesolevate külmakuude osas.

Täna startiva "Meie pere ja muud loomad" talvise hooaja vältel jõuavad ekraanile Heidi ja tema laste Uma ja Raju ehedad rõõmud ja mured. Suvi läbi on pere tegutsenud vana talumaja korrastamisega, aga varajane lume tulek pani Pajuvärava pere siiski kohe tõsiselt proovile - maja laseb tuult läbi, kaev on soojustamata ja nagu sellest oleks veel vähe, panevad ka perenaise hobused plehku. Kange Saare naisena võtab Heidi aga kõik väljakutsed vastu ja on kindel, et vaatamata õhukesele rahakotile suudavad nad Pajuväravast luua oma unistuste kodu.

"Meie pere ja muud loomad" uus hooaeg alustab Kanal 2s täna kell 20:00.