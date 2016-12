Et uue valitsuse maksumuudatused said paberile kiirustades, ei tule üllatusena, et mitu koalitsioonilepingusse kirja saanud punkti vajavad sama kiiret ümbertegemist – maksupaketist on juba välja visatud autode registreerimislõiv, sest vajab põhjalikku mõjuanalüüsi, ja loobutud on ideest võtta abielupaaridelt ära tuludeklaratsiooni ühiselt esitamise võimalus. Küll aga on plaanis viimast oluliselt kitsendada – kuna edaspidi ei saa maksuvaba tulu ühelt abikaasalt teisele üle kanda, tahaksime, et selleski asjas oleks valitsusel võimalikult selge pilt, kuidas muudatus Eesti peresid mõjutab.

Ühisdeklaratsiooni kaotamisest laekunuks riigieelarvesse 60–70 miljonit lisaeurot. Kui ka tulevikus saab ühiselt deklareerida tulumaksusoodustusi eluasemelaenu intressidelt, koolituskuludelt ja täiendavalt maksuvabalt tulult laste eest, siis abikaasade vahel maksuvaba tulu liigutamise piiramine annab riigile siiski arvestatava säästu. Näiteks kui üks abikaasadest tulu ei teeni, teine teenib aga 2100 või rohkem eurot kuus ja see deklareeritakse ühiselt, siis praegu jääb sellele perele maksuvaba tulu 340 eurot kuus, tulevikus peaks tulumaksu maksma aga kogu teenitud tulu pealt. Kui sama summa teeninuks aga paar kokku võrdsetes osades (olenemata sellest, kas nad on abielus või mitte), oleks tulevikus perekonna tulumaksuvaba osa kokku liidetuna 1000 eurot kuus.

Rahandusministri Sven Sesteri sõnul peaks muudatus motiveerima rohkem inimesi tööturule tulema. Paraku ei saa eeldada, et sellise peremudeli, kus peres on ainult üks leivateenija, kasuks otsustamine tuleneb pelgalt ühe abikaasa tahtmatusest tööl käia – valiku taga võib olla nii vajadus hooldada mõnd lähedast, pühenduda täielikult laste kasvatamisele või ka mitte õpingutele. On küsitav, kas selliste perekondade rahaline lisakoormamine ühes vaid abielupaaridele mõeldud eeliste kaotamisega on ikka päriselt kooskõlas abielukeskse ja iibe kasvatamisele suunatud perepoliitikaga, mille eestkõnelejaks on püüdnud olla just IRL.