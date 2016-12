Mõnus on õiendada, kui ilmselges madalseisus Eesti murdmaasuusatajad jumal teab mitmendat korda punktikohast minuti(te) kaugusele jäävad: „Turistid. Mis rahva raha eest viga reisida! Mingu parem tööle!“

Eriti mõnus on õiendada, kui jalgpallikoondis liialt ulja taktikavaliku tõttu staaridest kubiseva Belgia käest 1:8 tappa saab. „Naljamehed! See koondis tuleks laiali saata. Ja Pohlak takkapihta vabariigist minema kupatada.“

Hüva, kehv tulemus ajab närvi mustaks ja halva emotsiooni pealt võib sülg igasugu jama suhu tuua. Aga näikse, et eestlasele ei sobi ka meie sportlaste tubli tulemus. Oma anonüümse koosa sai näiteks 20aastane kahevõistleja Kristjan Ilves pärast neljandat järjestikust MK-sarja punktikohta. Võrreldes mullusega silmanähtav edasiminek. Ometi arvab mõni tark, et vaja on medaleid, 30 sekka jõuaks ta isegi.

Tõtt-öelda, ega medalidki meie rahvast päästa. Freestyle-suusataja Kelly Sildaru kaitses nädalavahetusel USAs oma Dew Touri pargisõidu tiitlit. Sel alal on ta 14aastasena maailma parim, kes püsinud kolm ja pool aastat võitmatuna, ent: „Lumememmede tegemine on ka asjalikum tegevus. Laps peaks hüppamise asemel koolis käima.“

Aga vähemalt saab varsti šampanjaklaase kokku lüüa lootuses, et ehk uus aasta tuleb parem.