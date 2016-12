"Tuledeta sõitmist ka õpetati vä," hüüab autojuht veel. Politseiauto hakkab autojuhist mööduma ning kordab esialgset sõnumit: "Tulge autost välja, kui soovite rääkida."

Hiljem räägib juht Facebookis, et politseinikud ära ei sõitnud, vaid tegid agarale vaidlejale hoopis trahvi. Selgus, et tarmukal autojuhil puudus liikluskindlustus ja mehelt nõuti 160 eurot.

Videot on ööpäevaga jagatud ligi 2000 korda ning seda on vaadatud ligi 150 000 korda.

Video autor kommenteeris Õhtulehele, et video on saanud juba piisavalt kajastust ja kommentaare Facebookis ning tunnistab, et politsei käest olukorda uurima minnes ta ei teadnud, et korrakaitsjad varjatult võsas kiirust mõõta tohivad.

"Kindlustus tehtud, trahv makstud, uus kord selge ja meeletu arv video vaatajaid - mida sa veel 160 euroga tahta oskad...," leidis ta.

Kui ette ei jää, võib politsei kiirust mõõta ka risti keset teed

Politsei tegevust videos kommenteerib Lääne-Harju politseijaoskonna patrullitalituse juht Tarvo Ingerainen: "Videos viivad politseinikud läbi liiklusjärelevalvet, mida seaduse järgi saab teha nii avalikult kui ka varjatult. Avalik liiklusjärelevalve eeldab, et politseinikud on juhtide jaoks nähtavad. Varjatud järelevalve puhul pole korrakaitsjaid näha, samuti võivad politseinikud seda teha näiteks eravärvides sõidukiga. Selliselt saab taltsutada ka neid kiiruseületajaid, kes muidu võtavad jala gaasipedaalilt alles siis, kui tuttavat sinivalget sõidukit näevad," ütleb Ingerainen.



Patrulltalituse juhi sõnul on patrullsõiduk teele risti pargitud seepärast, et mõõtmine toimus autosse paigaldatud kiirusemõõtjaga. "Kohe kui patrullid märkasid teele sissekeeravat sõidukit pöörati auto paremale poole teed ning tehti ruumi nende suunas liikuvale autole," lausub ta.



"Politsei eesmärk on teostada liiklusjärelevalvet kohtades, kus on tihe liiklus ja pannakse toime rikkumisi. Antud teelõigu pikk sirge ahvatleb paljusid juhte kiirust ületama. Patrullitalituse juhina olen ise käinud veendumas, et koht on kiiruse mõõtmise jaoks sobilik," ütleb ta lõpetuseks.