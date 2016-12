Kingadisainer Marion Parke väidab, et maamunal on ühed jalanõud, mida ei tohiks üldse eksisteeridagi.

Marion Parke on tuntud kingadisainer, kes alles hiljaaegu andis moepiiblis Vogue aru kõikvõimalikel jalanõudega seotud küsimustel.

Näiteks rõhutas ta seda, et mitte mingil juhul ei tohi mitu päeva järjest kanda madalaid jalanõusid ega ka kontskingi, vaid jalanõusid peaks siiski üle päeva vahetama.

Küsimusele, milliseid jalanõusid tema aga mitte iialgi jalga ei pane, oli vastus konkreetne - varbavaheplätud. Nimelt on need tema meelest planeedi kõige jõledamad jalavarjud ning igaüks peaks enne mitu korda mõtlema, kui endale sellised asjad varba otsa lükkab. Lisaks mitte kõige ilusamale visuaalile, on need aga ka jalgade suhtes ebasõbralikud. Puudub ju neil igasugune toestus ka kaitse.