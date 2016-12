Kõige arvukam mustlaskogukond Eestis elabki just Valgas, neid on seal ajalooliselt palju olnud ning aja jooksul kolib ka Lätist pidevalt juurde.

Samira on elanud Valgas kogu elu, kuid omaks pole teda seal siiski võetud. Samira sõnul on Eestis mustlasena elada raske seepärast, et mõned rahvad ei võta neid tõsiselt. "Arvavad, et kõik varastavad, kõik röövivad. Nad ei arva, et mustlased võivad olla ka normaalsed inimesed," rääkis ta ning oli pahane sellepärast, et kortermaja haldusfirma keeras ka temal teiste inimeste võlgade pärast vee kinni. Nüüd peab lapseootel mustlanna kaugelt kaevust vett tassima, kuna ka mees jättis ta maha.

Samira ei ole oma 30 eluaasta jooksul mitte kunagi töötanud. "Muidugi ei ole see normaalne. Oleks tööd, siis ma töötaks, töötaksin seal, kus mulle tööd antaks," rääkis ta. Samira on lõpetanud põhikooli, kuid käinud ka koka- ja kondiitriameti kursustel. Kuid siiski ei võta mustlannat mitte keegi tööle, justnimelt sellepärast, et ta on mustlanna. "Vaadatakse mulle otsa ja öeldakse: teie jaoks meil kohta pole. Kuid teisi võetakse," sõnas Samira.

Kirjanik Kati-Saara Vatmann on samuti oma elus mustlastega kokku puutunud, nendega praktiliselt koos elanud. Tema arvates peaksid mustlased ise oma ettevõtted tegema. "Püstitagu restoranid, tehku oma käsitööd, õppigu ära oma tantsud ja laulud, tehku mustlasrestoranid, mustlasteatrid, mustlasfirmad," arvas ta.

Mustlanna Samira aga unistab, et elu läheks paremini. "Et venelased ja eestlased suhtuksid mustlastesse normaalselt. Et ei räägiks, et kõik mustlased varastavad. Et antaks normaalset tööd," ütles ta.

Vaata kogu saadet siit!