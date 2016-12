Konservatiivse Rahvaerakonna esimees ja riigikogu riigikaitsekomisjoni

aseesimees Mart Helme soovitab kaitseväe juhataja Riho Terrasel kaaluda

sobivust oma ametisse.



„Kaitseväe juhataja ei tohi seaduse järgi poliitikasse sekkuda. Selle

põhimõtte vastu on Riho Terras korduvalt eksinud. Veelgi skandaalsem on,

et Terras ei ole tuttav põhiseaduses sätestatud Eesti riigi eesmärgiga,

milleks on rahvuse ja kultuuri säilimine läbi aegade,“ ütles Helme.



„Terrase eelmisel nädalal Eesti Päevalehele väljendatud seisukoht, et

Eesti riik ei peaks defineerima ennast keele ja kultuuri järgi, on

põhiseadusega selges vastuolus. Kõrge riigiametniku, eriti kaitsevägede

ülemjuhataja suust kõlab selline avaldus pehmelt öeldes ootamatult.“



Helme tuletab meelde, et Terras on üritanud poliitikasse sekkuda

varemgi, esinedes samuti rahvusriigi ideed kahtluse alla seadvate

seisukohtadega.

Riho Terras (Jörgen Norkroos)



„Eelmisel aastal rändekriisi alguses rooskas kaitseväe juhataja Eesti

inimesi väidetava võõraviha eest. Võõravihas süüdistamine on

multikulti-aktivistide lemmiktaktika immigratsioonivastaste rahvuslaste

sildistamisel. Terrase kaasajooksmisele vasakpoolse poliitilise

propagandaga ei tohiks läbi sõrmede vaadata.“



Helme sõnul tõstatavad Terrase seisukohad küsimuse tema sobivusest oma

ametikohale.



„Arvestades korralagedust laevastikus ja lünki Eesti kaitsevõimes, peaks

kaitseväe juhataja keskenduma probleemide lahendamisele oma haldusalas.

Kui on kiusatus kaasa lüüa poliitikas, tuleks oma ametikoht vabastada

seadusest rohkem lugu pidavamale isikule ja kandideerida valimistel

näiteks sotside nimekirjas,“ ütles Helme.