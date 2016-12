1. Planeeri. Enne poodi suundumist tee eelarve ja nimekiri kõigist, kellele soovid kingi teha ning mis see olla võiks. Kui kink leitud, tõmba see inimene nimekirjast maha. Nii väldid pea laiali olekut ning olukorda, kus oled kellelegi mitu kinki ostnud või kellegi üldse ära unustanud. Mida varem ja läbimõeldumalt jõuludeks valmistuda, seda rohkem on võimalik ka säästa ja emotsioonioste vältida. Kõige parem oleks jõuluperioodi keskel üldse mitte poodi sattuda, sest seal võid kiirelt emotsiooniostu ohvriks langeda.

2. Lahenda kingijagamine innovaatiliselt. Möödas on ajad kui kuuse all pidi tingimata laiutama hiiglaslik kingikuhi. Pigem lahendage kingijagamine leidlikult. Väga populaarseks on osutunud loosipakid, kus iga pereliige peab tegema ühe kingituse. Eelnevalt pannakse paika ka kingituse summa. Ühe hea võimalusena tuuakse Kogumispäeviku grupis välja ka mäng, kus kõik pereliikmed panevad oma kingisoovi purki ja sealt tõmbab igaüks ühe sedeli välja. Nii välditakse olukorda, kus kingituseks saadakse mittevajalik asi.

3. Kingi omatehtud asju. Kõige parem kingitus on ikka isetehtud kingitus. Näiteks üks Kogumispäeviku liige kinkis igale pereliikmele vilditud jõuluehte. Kôik olevat olnud õnnelikud ja saavad selle nüüd igal aastal kuusele riputada. Kingitakse ka isetehtud küünlaid, komme, mütse, salle, kindaid – uskuge – need valmistavad kingisaajale rohkem rõõmu kui me arvatagi oskame!

Heaks võimaluseks on asjade asemel kinkida emotsioone. Näiteks soovitatakse kogu perega ühiselt Eesti Rahva Muuseumi külastada. Nii veedetakse ühiselt kvaliteetaega ja luuakse ilusaid mälestusi. Ja miks mitte üldse kingitustest loobuda ja teha kogu perekonna nimel mõnele heategevusorganisatsioonile annetus.

4. Kogu aastaringselt boonuspunkte. Jõululaua katmisel soovitatakse proovida üht väärt nippi – boonused ja preemiapunktid. Nimelt koguneb iga ostuga näiteks Selveris, Rimis ja Maximas kontole ostuboonus. Kogu boonust terve aasta vältel ja nii saad jõululaua suuresti selle summa eest kaetud. Preemiapunkte kogud ka Swedbanki kaardiga makstes ning nende punktide eest saad hiljem tellida mitmesuguseid soodustusi ja kingitusi. Vaata preemiaprogrammi kohta lähemalt siit.

5. Osta kingitused e-poest. Ostes jõulukingid e-poest, maandad riske, sest kui lähedasele inimesele mingil põhjusel kingitus ei peaks sobima, on võimalik see 14 päeva jooksul tagastada. Lisaks saad veebis mugavalt kingituste hindu võrrelda ja soodsaima välja valida. Heaks leheküljeks on näiteks hinnavaatlus.ee, kus on mugav erinevate tehnikatoodete hindu võrrelda.

6. Tee ostud ostukindlustatud krediitkaardiga. Osta jõulukingitused võimaluse krediitkaardiga, millele on lisatud ostukindlustus. Ostukindlustus on lisatud nii Swedbanki uutele kui ka olemasolevatele püsimaksega, vaba tagasimaksega ja Gold vaba tagasimaksega krediitkaartidele. Ostukindlustus kaitseb kestvuskaupu 180 päeva pärast krediitkaardiga tehtud ostu ja kehtib ostetud eseme ootamatu kahjustumise, hävimise, varguse või kadumise korral. See kehtib ka juhul, kui ostetud ese kahjustub kliendi enda süül.

7. Kingi edasi. Enne poodi suundumist vaata üle asjad, mille sa ise kunagi kingiks oled saanud, kuid mida sa kordagi kasutanud pole. Need võivad kellegi teise väga õnnelikuks teha. Ja kui sa ise neid ei kasuta, siis miks mitte kellelegi teisele edasi kinkida. Jagamismajandus pole kunagi varem nii populaarne olnud!