Nii sai Schmitt-Matzen kõne, et külastada seda väga haiget poissi.

Eric Schmitt-Matzeni sõnul oli 5-aastase poisikese viimane soov see, et ta kohtuks veel korra jõuluvanaga, vahendab Metro.

80-aastane jõuluvana Eric Schmitt -Maltzen on jõuluvanana kogenud kordi siiraid ja armsaid hetki laste seltsis. Ometigi on tema hinges eriti sügaval üks 5-aastane poiss, kelle eluküünal jõuluvana embuses kustus...

Sureva poisi ema andis jõuluvanale mänguasja, mis oli mõeldud lapse jaoks.

Jõuluvana hoiatas kõiki asjaosalisi, et kui keegi peaks nutma hakkama, siis ei suuda ka tema pisaraid hoida ja oma ülesannet täita.

Poisikese vanemad lahkusid palatist ja jälgisid poja ning jõuluvana kohtumist läbi akna.

"Ta lamas ja nägi nii väeti välja. Näis nagu ta juba magaks," meenutab jõuluvana Eric.

Jõuluvana istus lapse voodile ja rääkis lapsele, et muretseda pole vaja. Jõulud ei jää pidamata, sest jõuluvana on jõudnud oma lemmiku juurde. Nii ulatas Eric poisile mänguasja, mille laps väsinult vastu võttis.

Poiss naeratas jõuluvanale ja rääkis: "Nad ütlevad, et ma suren. Kuidas ma saan aru - kuhu ma lähen."

Jõuluvana soovitas poisile, et öelgu seal, et ta on jõuluvana lemmik, siis saab kõik korda.

Siis poiss kallistas jõuluvana ja küsis: "Jõuluvana - kas sa saad mind aidata?"

Need oli lapse viimased sõnad...

Sel hetkel taipasid ka poisi vanemad, mis oli just juhtunud. JÕuluvana lahkus ja vanemad said oma pojaga hüvasti jätta.

See kogemus pani ja jõuluvana Ericku kahtlema - kas ei peaks ta äkki oma ametist loobuma. Aga laste naer ja rõõm on see, mis teda edasi töötama sunnib.