Saint Laurent'i moemaja on toonud välja riideeseme tõelistele romantikutele. Kahjuks ei piisa selle ostmiseks ainult armastust täis südamest, vaid ka rahakott peab üpris mahukas olema.

Moemaja tulevad alatasa välja veidi veidrate rõivaste ja aksessuaaridega, mille puhul tekib küsimus, kes seda ometi kannaks või kellel ometi on nii palju raha.

Saint Laurenti südamekujuline karusnahast keep oleks ilmselt vist iga romantiku unistuseks ja sobiks suurepäraselt ka veebruarikuisesse valentinipäeva. Samas ilmselt hinnasilt kustutab nii mõnelgi sellised plaanid ära. Nimelt küsitakse luksusliku keebi eest 12 899,77 eurot.

Miks see nii kallis on? Põhjuseks on ilmselt asjaolu, et tegemist on Saint Laurenti moelava kollektsiooniga ning ka sellega, et tegemist on ehtsa karusnahaga. Loomulikult lisab hinnale mõned tuhanded eurod juurde ilmselt ka see,et saint Laurent on üks prantsuse tuntumaid moebrände.