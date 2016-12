Saksamaal elab paarike, kes jõuludest nii vaimustuses, et ehteid ja kaunistusi täis kodu võtab sõnatuks!

Thomase ja Susanne kodus on suisa üle 100 puu, vahendab SkyNews.

Veelgi pöörasem on see, et kõik puud on juba ehitud ja neil ripub üle 16 000 kuulikese.

Kaua läheb sinul aega, et toad jõuludeks ehitud saaks? Vähemasti sel paaril kulub suisa kaheksa nädalat! Nii saabki kogu trall alguse juba oktoobris.