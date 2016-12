Novembris välja kuulutatud konkursi tulemusel valis Eesti Ornitoloogiaühing 2018. aasta linnuks metsise. Seoses samal aastal toimuva Eesti sajanda sünnipäevaga otsiti kandidaati meie põlislooduse sümbolite

seast.

Lisaks metsisele kandideerisid lõppvoorus tiitlile kaljukotkas ja

pöialpoiss, aga pakuti ka tetre, pasknääri, puukoristajat, jääkosklat,

leevikest jpt. „Metsis on meie loodusmetsade põlisasukas, ta veedab kogu

oma elu Eestis ja on väga paikne. Tema mängupaigad asuvad valdavalt samuti

ühe meie põlislooduse sümboli, raba servametsades,“ sõnas metsise

kandidatuuri üks esitajatest Ivar Ojaste.



Aasta lind valiti seekord juba varakult, et oleks aega tegevusi ette

valmistada ja Eesti juubeliaastat väärikalt tähistada. Metsiseaastani on

siiski veel aega.

Homme kell 18 Tallinnas rahvusraamatukogus algaval

suurel linnuõhtul toimub alles käimasoleva rasvatihaseaasta lõpetamine ja

teatepulk antakse üle 2017. aasta linnule turteltuvile.



Eesti Ornitoloogiaühing valib Eesti aasta lindu alates 1995. aastast.

Selle eesmärk on tutvustada avalikkusele põhjalikumalt üht Eestis esinevat

linnuliiki või liigirühma ning kaasata loodushuvilisi selle liigi uurimise

ja kaitse tegevustesse. Aasta lindudega saab tutvuda EOÜ kodulehel

www.eoy.ee/aastalind.