12. detsembril täihstatakse roomakatoliku kirikus Guadalupe Neitsi päeva. Kuid juba eile olid tuhanded koguneud Mehhiko tänavaile, et pühadusele austust avaldada.

Guadalupe Neitsi Maarja (hispaania keeles Nuestra Señora de Guadalupe) on seotud ühe Neitsi Maarja ilmutusega Mehhikos. Neitsi Maarja ilmus 1531. aastal ühele noormehele nimega Juan Diegole, ta oli pöördunud kristlane (enne indiaanlaste uskumusi järgiv), Tepeyaci mäel, Mexico linna agulis, kui ta oli minemas kirikusse. Äkki ilmus tema ette imeilus naine, kellest kiirgas välja valgust ja see valgus naise ümber oli kui päikesevalgus ning pimestas Juan Diegot. Sel hetkel pöördus Neitsi Maarja Juan Diegole ja ütles, et on Neitsi Maarja ja palub noormehel ehitada tema auks pühamu ning kõik kes tulevad leevendust muredele saama või otsivad lohutust Neitsi Maarja eeskostel, saavad seda.

Allikas: katoliku.ee