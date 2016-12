Kannatlikult destilleeritud, kokku segatud ning seejärel tammevaatides laagerdatud viski on valmistatud vanu traditsioone järgides. Šotimaa südamest pärinev ja 1891. aastal loodud kõrgekvaliteediline Sir Edward’s viski on tänaseks juhtiv globaalne bränd, mis on müügil rohkem kui 100 riigis.

Sir Edward’s on võimuka aroomiga mehine ja klassikaline Šoti seguviski. Tema ainulaadne karakter tuleneb hoolikalt valitud teravilja- ja linnaseviskide segust, moodustades harmoonia, mida on tunnustanud mitmed viskieksperdid. Ainuüksi käesoleval 2016. aastal võitis Sir Edward’s viski kuldmedalid mainekatelt ISC ja IWSC võistlustelt.

Autentne Sir Edward’s viski sobib ideaalselt pidulauale või väärikaks kingituseks ja on saadaval kõigis hästivarustatud kauplustes.

Tähelepanu, tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist.