Pudrujahutaja koosneb nupust, patareist, voolustikust, mootorist ning propellerist, mis on tehtud jäätisepulkadest. Enne leiutamist pidi poiss koostama ka joonise, mille käigus õppis ka palju kirjutama. "Minu jaoks on kõige keerulisem J tähte kirjutada," tunnistab ta.

Noor leiutaja selgitas oma leiutist nii: "Nagu vajutad nupule, paned pudrukausi alla ja ootad paar minutit." Urbala sõnul tuli tal mõte leiutada pudrujahutaja just sellest, et talle ei meeldi kuuma putru süüa. Poiss sööb igal hommikul maisihelbeputru, kuid ta ei kannata oodata, kuni puder hommikuti jahtub, seetõttu kasutabki ta oma seadeldist iga päev.

Saates "Hommik Anuga" oli külas Aleksander Urbala, kes on vahva 6-aastane leiutaja ning selleaastase õpilasleiutajate konkursi noorim võitja. Tema leiutas koos vanaisaga igapäevases majapidamises väga vajamineva asja – pudrujahutaja!

Pudrujahutajaga saab jahutada Urbala sõnul ka suppi ja kõike muud, mida saab kausi sisse panna. Et leiutise vastu on huvi tundnud päris paljud sõbrad, siis kavatsebki poiss oma tehase teha ja pudrujahutajaid tootma hakata. "Et ma otsin endale tehase ja panen müügile ja ostavad minult. Mingi 50 eurot maksaks," rääkis ta.