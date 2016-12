"Milleks teile uus ülikond?" küsib tsirkuse direktor klounilt. "Te saite aasta tagasi ülikonna."

"Aga publik ei naera mind enam," vastab kloun.

"Miks?"

"Sest see ülikond on nüüd moes!"

Raamatukaupmees soovitab kliendile üht raamatut ja räägib:

"Hiljuti lasti selle raamatu autor maha..."

"Kas tõesti!" hüüab klient. "Ja kas lugeja on juba kätte saadud?"