Elene on 24-aastane Tallinna neiu, kes õpib toidutehnoloogiat. “Mulle meeldib katsetada uusi asju.” ütleb ta ning teda ei hirmuta ükski telgis välja käidav ülesanne. Ennekõike küpsetab Elene selleks, et teistele rõõmu valmistada. Ja küpsetab ta hästi. Itaalia restoran, mille ettekandjana Elene töötab, võttis tema juustukoogi retsepti suisa oma menüüsse.

Ettevõtja Anneli on 31-aastane ja pärit Koselt. Kahe lapse ema tegeleb start-upidega, sõidab tsikliga ja peab lugu tervislikest küpsetistest. Ta üritab tavalist valget suhkrut ikka tervislike alternatiividega asendada.

Andrus (Stanislav Moshkov)

Andrus on 29-aastane ning töötab Võru linnas kokana. Lisaks kasvatab ta kolme last, armastab mõistagi küpsetada ning kõigele lisaks leiab aega laulda kooris. Küpsetamistelgis rabab ta kohtunikke huvitavate retseptidega. Lillkapsas kiluga? Need kaks asja sobivad pirukasse ideaalselt.

Ain (Stanislav Moshkov)

Ain on 52-aastane ning peab Turba alevikus kehalise kasvatuse ja ajaloo õpetaja ametit. Köögis on ta uljas riskija, kes miksib vaba käega erinevaid maitseid. Eriti peab mees lugu Itaalia köögist. Selle kohta on tal lõbus lugugi rääkida. “Itaalia mandliküpsis cantucci! Selle retsepti otsisin erinevatest allikatest ja lõpuks ei saanud kustkilt sellist mille maitse ja konsistents oleks minu maitset rahuldanud. Lõpuks tõlkisin Google translatoriga Itaalia interneti lehtedelt ja sain selle mida soovisin. Kuna otsisin retsepti kaua, siis neile kes retsepti küsivad, jagan seda mittetäielikult. Jätan jagades mõne nipi või komponendi välja. Cantucci on nii maitsev, et nagistasin neid õhtuti. Tasapisi endale märkamatult kaal kasvas. Eelmise aasta veebruaris, vabariigi aastapäeva aktuse päeval unustasin pintsaku koju. Poolel teel ei muretsenud eriti, sest teadsin, et koolis riidekapis on ka üks. Kui pintsaku selga panin, olin nagu kileviiner. Sellest päevast küpsetan neid küpsiseid ainult tuttavatele. Vahel harva maitsen ka ise," rääkis ta.

Terhi (Stanislav Moshkov)

Terhi on 31-aastane koduperenaine ja kolme lapse ema, kes on pärit Tartust, Varasemalt töötas ta pangaametnikuna, kuid viimased aastad on ta lastega kodune olnud. Lisaks keerukatele küpsetistele, mis lummavad nii seest kui väljast on tema hobiks grillimine. Sel aastal osales tema tiim Pärnus toimunud barbeque grillivõistlustel ning seal saavutasid nad esikoha. Terhi kanditatuuri seadsid saatesse üles tema fännid.

Rasmus (Stanislav Moshkov)

Rasmus on 17-aastane koolipoiss Elvast, kel selja taga tubli küpsetamisstaaž. Juba 4.klassist alates on ta osalenud kokandusringis. See pole veel kõik! Rasmus on andnud välja soliidse kokaraamatu pizzaretseptidega: “Ma armastan pitsat, pole midagi parata," sõnas ta. Nikolai (Stanislav Moshkov)

Nikolai (Stanislav Moshkov)

Nikolai on 25-aastane ning õpib Tartus hambaarstiks. Aga suhkrut see noormees ei karda, vaid küpsetab väga vingeid torte. Küpsetamine on tema jaoks jooga ja vaimne puhkus: paneb köögiukse kinni ja tegutseb. Nikolai sõbrad on tema ande suurimad austajad. Just nemad nõudsid, et noormees tingimata võistluses osaleks.

Monika (Stanislav Moshkov)

Monika on 30-aastane ja pärit Türilt. Tema on saate tervisliku liini esindaja. Monika pere üks lemmikuid on nõgesepirukas, seega Monika oskab tervislikku maitsvaks teha. Tema võitis Veski Mati retseptikonkursi oma salapärase šokolaadikoogiga. Monika nimetab oma hobidena söödavate (vähetuntud) taimede tundmist ja kasutamist toiduks, käsitööd ja kodukandi elu edendamist.

Maiki (Stanislav Moshkov)

29-aastane koduperenaine Maiki on pärit Viljandist. Tegu on tasase tegelasega, kes armastab küpsetada ja tütrega aega veeta.

Liilia (Stanislav Moshkov)

Puidufirma kliendihaldur Liilia on 36-aastane ja pärit Põlvamaalt. Särtsakas Liilia on kolme lapse ema ja just lapsed andsidki ta saatesse üles. Liilia märksõnaks on kavalus. Ta suudab iga küpsetise tordist pirukani tervislikke köögivilju maitsvalt täis toppida. Katsetamises on Liilia meister kuna piima vastu allergilise poja tõttu tuleb välistada või ja koor.

