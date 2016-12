Riia munitsipaalpolitsei videojälgimiskeskuse töötajad märkasid 9. detsembri varahommikul pisut enne kella kuut Vabadussamba jalamil seksivat paari, vahendab Bild Online.

(Kaader videost (YouTube/RigasPP))

Sündmuskohale saadeti koheselt patrull. Politseiauto saabudes oli paar seksimise juba lõpetanud. Selgus, et tegemist oli 23aastane sakslase ja 21aastase hispaanlannaga, kes tunnistasid, et otsisid teravaid alamusi ja just seetõttu otsustasid seksida vabas õhus keset väljakut. Noored lisasid, et nad ei teadnud selle mälestussamba tähendust ja tähtsust.

Sakslane ja hispaanlanna palusid tehtu eest vabandust, kuid see ei aidanud. Nende tegevus tunnistati pisihuligaansuseks ning kumbki pidi maksma 250 eurot trahvi. Noored vaidlema ei hakanud ja maksid trahvi koheselt ära.

Hoiatuseks avaldas Riia munitsipaalpolitsei toimunust valvekaamera salvestuse, millest kujunes maailmas tõeline hitt (link videole asub SIIN! HOIATUS: alla 18aastastele vaatamine keelatud!)

Varem on Riia hädas olnud Vabadussamba jalamile urineerivate turistidega. Ka neid ootab tabamisel kopsakas rahatrahv.