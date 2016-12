Eesti Laulu esimeses poolfinaalis võistlevad laulud avalikustati möödunud nädalal, ent nüüdseks on laulud jõudnud ka YouTube'i. Kuula uuesti kõiki kümmet laulu ja anna teada, milline neist on sinu lemmik!

1. Lenna Kuurmaa - "Slingshot" 2. Elina Born - "In or Out" 3. Carl-Philip - "Everything But You" 4. Ivo Linna - "Suur loterii" 5. Ariadne - "Feel Me Now" 6. Uku Suviste - "Supernatural" 7. Laura Prits - "Hey Kiddo" 8. Karl-Kristjan & Whogaux feat. Maian - "Have You Now" 9. Janno Reim & Kosmos - "Valan pisaraid" 10. Leemet Onno - "Hurricane"