Varasemast rohkem tasub pöörata tähelepanu loovusega seotud valdkondadele elus. Ürita mitte kahelda oma võimekuses ning kui endas kahtlema lööd, külasta näiteks näitust, mõnd muusikaüritust või mine teatrisse. Võimalik, et oled tavapärasest rohkem keskendunud tööasjadele, mistõttu on tähtis, et ka romantika oma koha leiaks, sest vastasel juhul võid jääda suhtesse oma tööga.

Rahuliku moega nädal soosib rohkem endasse vaatamist ja aja maha võtmist. Tegutse tasa ja targu ning keskendu. Suhetes valitseb vaikus, kuid enne kui soovid selle lõpetada, tuleks endas selgusele jõuda ning mitte kõige kuhjunuga partnerile selga sadada.

KAKSIKUD

Võid tunda, et oled üksi, kuid vaid üksnes sul on võimalus seda muuta − küsi ja sulle antakse! Sa ei pea pidevalt lootma vaid iseendale. Praegu on teised sind eriti toetavad, nii et ära tõrju neid eemale. Võid ka tunda, et kõigil teistel on kõik olemas, aga sul ei ole midagi − sina oled ainus, kes kannatab. Ei tasu olla nii kriitiline või nõudlik.

VÄHK

Sinu rahaasjad pöörduvad paremuse poole, muu hulgas sujub ka kõik muu, mis ette võtad. Kui oled helde, saad vastu seda, mida välja annad. Tegu ei pruugi alati olla rahaga, kuid kannab endaga suurt väärtust, mis mõjutab sind ka hiljem. Õpi teistelt, jaga teadmisi teistega ja pea meeles, et alati on parem olla õiglane ja abivalmis kui ihne ja endassesulgunud.

LÕVI

Kõik kulgeb sirgjoones ülespoole, kuid esile võivad kerkida rahaprobleemid, mis õnneks leiavad siiski kiiresti lahenduse. Vaata üle kõik rahaga seonduv ning tee vastavad järeldused, kui sul varasemalt on tekkinud takistusi. Naiste ellu võib tulla neist pisut vanem mees, kes hakkab tulevikus mängima suurt rolli.

NEITSI

Maapind ootab ja õhuloss kaotab oma võlu. Ehk olekski parem, kui pööraksid rohkem tähelepanu reaalsele elule ja väldiksid pea pilvedes elamist. Unistamisest loobuda ei tohi, kuid selle kõrval ei tasu päris elu unustada. Eriti pööra tähelepanu kõigele sellele, mis seostub igasugustele suhetele, kuna praegu on oht, et osa neist võivad katkeda või pöörduda halvemuse poole.

KAALUD

Tunned end ambitsioonika ja eesmärgile suunatuna. Mõtted on viljakad ja positiivsed. Tee nüüd ära kõik see, mida varem pole viitsinud. Või tee nendega vähemalt algus. Lootust on, et praegune energia annab jõudu hiljem need lõpetada. Sinu elus on keegi, kellel on sinu vastu hoolivad tunded ning ta on ka valmis tegema kõik vajaliku, et hoida suhe toimivana. Uuri, kes ta on!

SKORPION

Midagi, mida oled kaua edasi lükanud, vajab nüüd tähelepanu ja tegutsemist. Kuigi esiti keeruline, tuleb see siiski lahendada, sul on selleks jõudu ja oskusi. Ära karda oma seisukohta teistele selgeks teha – see võib omakorda aidata kellelegi teisel saada endas selgust. Sind ootab ees mingit laadi positiivne muutus kas isiklikus või tööelus, kuid see nõuab teataval määral iseseisvust.

AMBUR

Pinged ja ärevus sinu sisemuses on kasvanud nii suureks, et võid siin-seal poetada sageli pisara. Kõik, mida tegelikult tegema pead, on lihtsalt otsustama, mida oma eluga peale hakata ning mis oleks esimene samm paremuse poole. Jälgi hoolikalt oma mõtteid ning tunne ära hetk, mil hakkad taas masendusse vajuma või muremõtteid hauduma. Kõik ei ole nii kadunud või läbi, nagu arvad.

KALJUKITS

Kas vaatad asjadele südame või mõistusega? Sulle tuletatakse meelde, et kuigi süda teab sageli paremini, mis on meile hea, tuleb teinekord kasutada ka mõistuse häält − vahel on see isegi ülimalt vajalik. Valikute tegemisel on antud kaart heaks näitajaks, et suudad nüüd senisest paremini langetada otsuseid.

VEEVALAJA

Kui oleme ebakindlad mingis küsimuses või olukorras, tuletatakse nüüd meelde, et vahel on tegutsemine parem kui lihtsalt teadmine. See tähendab, et võime küll teada, kuidas mingis olukorras käituma peaks, kuid kui me pole sellega kokku puutunud või antud sammu astunud, ei tea me päris täpselt, kuidas käitumine või milliseks olukord tegelikult kujuneb. Tähelepanu tasub pöörata loogikale ja organiseerimisele ehk mida kindlameelsem oled, seda parem.

KALAD