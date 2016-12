Kui kilod ei taha kuidagi kaduda, siis tasub oma igapäevasele toidulauale lisada juurde veel üks toit, mis peaks hakkama kilosid kolinal kukutama.

Kui üldjuhul tuleks kilode kaotamise nimel toidulauda veidi kärpida, siis nüüd on leitud uus strateegia, mis aitab üleliigsetest kilodest väidetavalt väga kiiresti vabaneda, kirjutab veebiportaal My Domaine.

Nimelt on tegemist niinimetatud souping'uga, mille puhul tuleks lisada madala kalorsusega supp oma menüüsse. Omamoodi "dieet" näeb ette, et umbes 130 kalorit sisaldav supp tuleks süüa enne lõunasööki. Ekspertide sõnul tarbivad inimesed sellisel juhul kokkuvõttes 20 protsenti vähem kaloreid ning ei tunne ennast nii ebameeldivalt täis olevat.

Supi lisamine menüüsse tagabki selle, et nälg on ohjeldatud ning kokkuvõttes süüakse vähem, ehkki üks toidukord on menüüs juures.