Bristoli ülikooli teadlased on teinud kindlaks, et kaks klaasi veini mõjub inimese välimusele positiivselt, kirjutab veebiportaal Chic.

Miks see nii on? Põhjus peitub ilmselt selles, et alkohol aitab näolihastel lõõgastuda ja annab näole roosakat jumet. Samas, kui alkoholi tarbida liiga palju, on sel täpselt vastupidised tulemused.

Seejuures tasub teada, et lisaks veinile, saab end ilusamaks juua ka šampuse abil.