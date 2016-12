Eile kell 1.10 sai häirekeskus teate elumaja tulekahjust Lääne-Nigula vallas Jaakna külas. Teataja sõnul oli elumaja rookatus leekides. Helistajaks osutus majaelanik, kes oli ka ise püüdnud põlengut kontrolli alla saada, kuid see ei õnnestunud.

Päästjate saabudes põles palkmaja katus täisleegis. Majarahvas oli hoonest iseseisvalt välja saanud, keegi viga polnud saanud. Tulekahju lokaliseeriti kell 2.33, järelkustutustööd lõpetati kell 11.27.

Hoone muutus tulekahju tagajärjel elamiskõlbmatuks, katus hävis täielikult. Õhtul kella 18.36 paiku käisid päästjad veelkord sündmuskohal, kuna näha oli leeke. Päästjad kustutasid tulekolde kell 19.17. Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.



Ettevaatust ülekütmisega!



Ilmade külmenedes otsib inimene võimalusi saada võimalikult palju sooja, kuid päästekeskus soovitab kütmisega piiri pidada. Ükski tulekolle ei salvesta rohkem soojust, kui talle tehniliselt omane. Kui soojust tekib juurde rohkem kui ettenähtud, siis hakkab see otsima küttekehast väljapääsu. Nii tekibki ülekütmine ning teie küttesüsteemid võivad saada tõsiselt kahjustada.

Tasub olla kindel, et teie ahjude, korstnate, pliitide, kaminate läheduses ei oleks kergesti süttivaid materjale – käterätikud, sokid, pesu, halud. Küttekehast väljuv soojus võib need süüdata. Elektriga küttes, veenduge, et teie elektrijuhtmestik on korras ja peab soovitud koormusele vastu.

