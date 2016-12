Soomlanna Saara Aalto pidi brittide “X Factori” dramaatilises finaalis alla vanduma kohalikule lauljale Matt Terryle.

Iltalehti andmeil oli Saara saanud vaatajate häältest 40,4%, Matt aga 48,5%. Aaltole oli briti talendisaates nii kõrgele kohale jõudmine siiski vägev triumf. Võistluse algul jäi ta hääletustel viimaste sekka, kuid kaheksandast osast alates tõusis favoriidiks. Televaatajate südamed võitis soomlanna ABBA hitiga “The Winner Takes It All”. Pärast seda tunnistati ta kolmes järjestikuses osas hääletuse võitjaks. Ülimenukas oli tema duett "Bohemian Rhapsody" koos Adam Lambertiga. Enim hääli sai Saara ka laupäevases saates, kuid pühapäevasel otsustaval hääletusel rebis Matt Terry temast ette.

Iltalehti märgib, et teisele kohale jäämine on Aaltole omane. Võidust jäi ta ilma ka 2007. aastal Soome talendisaates ning viis aastat hiljem televõistlusel “The Voice of Finland”.

Saara tulevik võib siiski roosiline olla: on täiesti võimalik, et Simon Cowelli plaadifirma Syco Music pakub tallegi lepingut. Sama juhtus poistebändiga One Direction, kes jäi 2010. aastal samal võistlusel kolmandaks, kuid pääses ikkagi Cowelli hõlma alla ning tõusis maailma tippu.