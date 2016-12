Erinevalt teistest Rootsi kuningakoja liikmetest, võib kroonprintsess Victoriat näha tihti H&Mi riideid kandmas.

Seetõttu ei tulnud ilmselt kellelegi väga suure üllatusena see, et ka Victoria Nobeli gala kleit pärineb H&Mist. Näiteks kandis ta ka oma venna pulmas H&Mi poolt disainitud kleiti. Kui pulmapeol kantud kleidi versiooni oli ka lihtsurelikel võimalik seeliku näol endale osta, siis Nobeli kleidiga on teised lood. Väidetavalt on see siiski spetsiaalselt kroonprintsessile disainitud õhtukleit ning poodidesse ei maksa seda otsima minna ei praegu ega ka tulevikus.

Kleit on valmistatud orgaanilistest ja taaskasutatud materjalidest, mis on jätkusuutlikusest huvitatud Victoriale väga südamelähedane. Näiteks on kleit valmistatud osaliselt orgaanilisest siidist, pealisosa all olev tüll aga ümbertöödeldud polüestrist.