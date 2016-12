Pideva kiirustamise küüsis vaevlev ansambli Curly Strings laulja Eeva Talsi on enda jaoks leidnud abivahendi, mis aitab tal keset pingelist päeva korraks aja maha võtta.

"Selle nimi on reiki," vahendab Menu Eeva öeldut. "See on lihtsalt selline meditatsioon, ma vahendan endale energiat," selgitas lauljanna saates "Hommik Anuga".

"Ma olen rahulikult ja panen enda energia voolama. Lihtsalt olen hetkes." Eeva sõnul aitab see kriisiolukorras, kui keset kiirustamist korraks enda jaoks stopp teha ja kas või viis minutit aega võtta.