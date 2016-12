Molly selgitab, et igal aastal on nende peres tehtud kingitusi ka loomadele ja nendega koos jõule tähistatud.

Koer Scooby omanikud otsustasid, et tänavused jõulud tuleb pidada varem, et neist saaks osa ka Scooby, vahendab abcnews.go.com.

Scooby tervis on halvenenud ja ta ei kuule enam hästi, mistõttu on naine koera eest viimased aasta rohkem hoolitsema pidanud.

Oktoobris lendas naine külla oma perele Floridasse, kuid said peagi kodust sõnumi, et koer ei tule temata toime. Naine lendas tagasi koerakese juurde ja taipas, et lemmiku eluküünal on kustumas.

Naine muretses, et Scooby ei pea tänavuste jõuludeni vastu, mistõttu tuli tal idee, et jõule tuleb tähistada varem.

Pere ja sõprade abiga kaunistati maja ja Scooby sai jõule tähistada juba novembris.

Tänaseks on koer surnud, kuid Molly sõnul ei unusta nad oma lemmikut ka detsembris, kui saabuvad päris jõulud.