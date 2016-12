Suurbritannia lauljanna ja telesaatejuht Cheryl Cole (33) teatas hiljuti, et on kümme aastat nooremast lauljast Liam Payne’ist rase. Eri andmetel on Cherylil praegu käimas teine trimester, mis tähendab, et selle aasta algul tuttavaks saanud Cheryl ja poistebändi One Direction laulja Liam eostasid beebi väga kiiresti. Kuid see pole lauljanna perekonnas sugugi ainus jututeema.

Nimelt osales Cheryl BBC telesaates "Who Do You Think You Are", mis uurib kuulsuste sugupuid. Seal selgus, et tema vanavanaema oli teenijanna, kes jäi majaperemehest rasedaks ja sünnitas talle kaksikud tütred. Fakt, et rikas peremees ei teinud lapseootel teenijannast ausat naist, oli tolle aja Inglismaal suur patt, millega kaasnes põlgus ja vihkamine.

Cheryli ema Joan tunnistas, et ei tea vanaisast midagi ja polnud tema nime isegi kuulnud. Saate meeskond uuris välja, et tegemist oli jõuka inglise härrasmehe Joseph Wilson Ridleyga. Cheryli perekond muutus sellest teada saades väga emotsionaalseks. Siiski ei tee paljalt nimega midagi, sest Cheryli vanavanaisa suri enne seda, kui Joan sündis.