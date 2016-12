"Tuligi välja, et neid pileteid on kuramuse raske hankida," kõneleb Ivar Vendelin, kes otsustas asja lähemalt uurida.

"Ma polnud kuulnudki, et Linnateatrisse on võimatu pileteid saada. Aga kui ei pääse Linnateatrisse, siis tuleb Linnateater enda juurde tuua."

Mõeldud-tehtud. Vendelin kuulas veel maad ja kohtus lõpuks Linnateatriga seotud Kinoteatri seltskonnaga. "Asju arutades tekkis idee teha Apollo kinno teatritükk, mis opereerib ilma igasuguse toetuseta ja teenib piisavalt kasumit, kui see on piisavalt suures saalis," pajatab Vendelin.

"Nemad olid väga lahedasti valmis sellist uut asja proovima, leppisime kokku, et produtseerime selle tüki üheskoos ja jagame ka tulusid."

Tõsi, päris kuludeta lavastuse "Once Upon a Time in Estonia" valmimine ka ei käinud. "Häid asju sa ilma rahata siiski ei saa," möönab Vendelin.

Paul Piik, Kinoteatri projektirühmituse liider, muigab, et tema polnudki kuulnud Vendelini teatripiletite lugu, millest suurem idee edasi arenes. "Apollo kino tahtis oma saalis natuke teatrit teha ja meile tundus see põnevana," lausub ta.

"Saime kokku ja tekkis idee, et võtaks Indrek Ojari ja Argo Aadli punti, sest nendega polnud me varem kinoteatrit teinudki. Nii hakkas see idee lendama ja lõpuks sai valmis lavastus." Ülemöödunud pühapäeval esietenduski Solarise Apollo kinos "Once Upon a Time in Estonia", kus peaosas Linnateatri näitlejad Ojari ja Aadli.

Vendelin on siiralt üllatunud, et vastsel kinosaalilavastusel nii hästi läheb. "Ega meie ka arvanud, et see tükk nii populaarseks osutub," tunnistab ta.

"5000 piletit, mis detsembris müüki läksid, on kõik juba praktiliselt läbi müüdud. Jaanuari piletitega on ka väga hästi."

TEATER KINOSAALIS: Solarise Apollo kinos esietendunud Kinoteatri komöödialavastuses «Once upon a Time in Estonia» mängivad Tallinna Linnateatri näitlejad Indrek Ojari ja Argo Aadli. Kinoekraanil vahetuvad vastavalt olukorrale taustad. (Siim Vahur)

Kahemehekomöödia mitmekümne rolliga

Et just praeguse projektiga tegutseb Kinoteater oma nime järgi, on puhas juhus. "See nimi tekkis meil tegelikult kunagi hoopis teises kontekstis, aga praegu tundub see tõesti hea ja loogiline."

Tõepoolest, viis aastat tagasi, kui trupp endale Kinoteatri nimeks võttis, ei mõelnud keegi sellele, et lavastusi võiks tuua välja kinos. "Pigem mõtlesime, et võiks teha kino selles tähenduses, et teha nalja, aga antud lavastuse kontekstis võiks öelda, miks mitte teha nalja just kinosaalis," ütleb lavastaja-dramaturg Diana Leesalu.