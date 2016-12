Päästjad ja politsei ei kinnita süütamisversiooni. Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik ütles eile, et jõus on menetlusinspektorite esialgne hinnang, mille järgi põhjustas tulekahju kapi juurde kilekotiga pandud tuhk, milles olevad kuumad söed süütasid selle ja riided ning tuli levis sealt edasi voodini. Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Ragne Keiski sõnul saadeti kahe tundmatu naise surnukehad surma põhjuste väljaselgitamiseks ja isikutuvastamiseks kohtuarstlikule lahangule.

Kiik tõdeb, et Pärna tänava hoovimaja on küll vana, kuid ahi on korralik. Paraku polnud seal suitsuandur. Hukkunuid tundnud eakas naine ütles Õhtulehele, et hoovimajas elanud daamidel oli väike viinaviga.

"Meelega tuhakoti kapi kõrvale panemisse ma ei usu. Küll vajasid nad kedagi, kes neil silma peal hoiaks. Inimest, kes oleks vaadanud muu hulgas sedagi, kas neil on ikka suitsuandur," lausub ta.

Kõrvalmajas elava vanahärra sõnul juhtus kõik nii märkamatult, et ta kuulis tulekahjust alles raadiost. Ta ütleb, et ühel naabrinaisel oli liikumisega raskusi ja tõenäoliselt jäi tuhk lihtsalt välja viimata. Tema teada oli noorem ja käbedam naabrinaine vanema hooldaja.

Päästetöö juhi hinnangul oli põleng juba pikemat aega kestnud, kuid tuli ei levinud suletud ukse tõttu ruumist välja. Ennetusbüroo juhi sõnul jäid naabrite elamised just seetõttu tulest puutumata, kuigi on vaid paari meetri kaugusel.