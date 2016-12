EI ÜTLE ÄRA: «Loomulikult pole ma kunagi öelnud ära heast väljakutsest ja muidugi ma võtan ajada pigem selliseid asju, kus on probleem ja väljakutse kah omajagu suur. Mul on tohutult vedanud, et mu kolleegid, eesotsas Üllar Talvistega, sellise võimaluse tol hetkel pakkusid, ja mul on hea meel, et sealt edasi tekkis muu hulgas ka Edgar Savisaarega selline usaldus, et me saime neid asju aastate jooksul koos ajada,» räägib Oliver Nääs. (Alar Truu)