Riigikogu liikme kohalt lahkunud Mark Soosaar (SDE) sai 10 311 eurot hüvitist.

Kui riigikogu liige astub tagasi, makstakse talle hüvitist üksnes juhul, kui ta on riigikogu liige olnud vähemalt aasta, hüvitise suurus on sellisel juhul riigikogu liikme kolme kuu ametipalk, selgitas riigikogu pressiesindaja Urmas Seaver. Soosaar on olnud riigikogu liige üle aasta. Riigikogu liikme ühe kuu ametipalk on 3437 eurot ja 46 senti.