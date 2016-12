President Sergio Mattarella kutsus eile enda juurde Itaalia senise välisministri Paolo Gentiloni ja tegi talle ülesandeks moodustada uus valitsus.

62aastane Gentiloni on üks ametist lahkunud Matteo Renzi lähemaid kaasvõitlejaid. Tõenäoliselt saab ta opositsiooni vastuseisust hoolimata üsna kiiresti ülesandega hakkama, kuigi Itaaliat piinab panganduskriis ja rahvas on tüdinud võimuerakonnast. Endise komödiandi Beppe Grillo Viie Tähe Liikumine koos euroskeptilise Põhjaliigaga nõuavad uusi valimisi, kuid Mattarella teatas, et neid ei korraldata enne, kui parlament on jõudnud üksmeelele valimisseaduste muutmises.