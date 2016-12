Ametist lahkuv demokraatide vähemuse liider senatis Harry Reid plahvatas seepeale ja kinnitas, et FBI direktor James Comey meenutab üha enam kurikuulsat J. Edgar Hooverit, varjates tõsiasju ja ta tuleks viivitamatult vallandada. Seda enam, et ta on vabariiklane ja just sellepärast ei paljasta tõsiasja: Putin aitas vabariiklase Trumpi võimule.

Sügaval Kapitooliumi all turvaruumis kuulasid USA senaatorid läinud reedel CIA juhtivtöötajat, kes kinnitas: Venemaa mõjutas presidendivalimisi nii, et need võitis Donald Trump . Varem olid senaatorid samas kohas kuulanud FBI esindajat, kes ei rääkinud midagi sarnast.

Teda toetas ka ametisse astuv senati vähemuse liider Chuck Strumer, kes nentis, et teda ei üllatanud CIA informatsioon, mis muu hulgas tugines suuresti sellele, et varem GRU häkkerite tarvitatud meetod on seegi kord täheldatav. Koguni nii hästi, et CIA teadvat häkkereid või vähemalt nende ülemusi nimepidi.

CIA esindaja salajasest ettekandest senaatoritele paljastas olulisema osa ajalehtede Washinton Post ja New York Times reporteritele anonüümseks jääda soovinud allikas, kes viibis Kapitooliumil tehtud ettekande juures. Välisluureorganisatsiooni analüüs on näidanud, et Venemaa võimudega seotud inimesed (vaid üks samm Putinist) murdsid sisse demokraatliku partei rahvusliku komitee ja Hillary Clintoni kampaaniameeskonna arvutitesse (meeskonnajuhi John Podesta gmail-lõpuga elektronkirjadesse), laadisid sealt maha hulga vähem või rohkem Clintonit kompromiteerivaid e-kirju, mis avalikustati enne valimisi WikiLeaksi kaudu. Kuigi nii WikiLeaks kui ka Kreml on häkerdamist eitanud, püsib CIA veendumusel, et just venelased, algul FSB ja hiljem GRU, seda tegi – kaudne tõend olevat ka see, et keegi ei murdnud sisse Trumpi meeskonna arvutitesse. Reid ütles: "Venelastel on tohutult kogemusi pettustes – vaadake vaid, mida nad on teinud dopinguga, nagu nüüd hästi teame!"

Samas tviitis demokraatliku partei rahvusliku komitee pressiesindaja Sean Spicer, et nende arvutitesse pole keegi häkkinud ja sellest teatati ka New York Timesile enne artikli ilmumist, kuid toimetus otsustas millegipärast seda teadet ignoreerida.

Miks FBI ja CIA hinnang lahknevad?

Sellele küsimusele otsis vastust Washington Post oma laupäeva õhtul internetti riputatud artiklis. Ajalehe luuretööd hästi tundvate nõustajate sõnul on FBI harjunud enne kaaluma, kui ta midagi ütleb: kas meil on piisavalt tõendeid, et süüdistus kohtus läbi läheks. CIA võtab kergemalt, neile piisab sisemisest usust, et üks või teine asi lihtsalt peab nii olema.

Tõenäoliselt just sellise hinnangute lahknevuse tõttu teatas president Barack Obama reedel, et tahab veel enne oma ametiaja lõppu tuleva aasta 20. jaanuaril saada Ühendriikide luureteenistustelt (neid on 14) täpse ülevaate, mis valimiste ja tegelikult ka eelmiste valimiste ajal on juhtunud, kas ja kui palju mõni välisriik (mõeldud on peale Venemaa ka Hiinat) neid on mõjutanud.

Obama nõunikud on lubanud, et seda raportit esitletakse kõigile kõrgematele riigiametnikele ja seaduseandjatele, tõenäoliselt ka valimiskomisjoni juhtidele. Kui suur osa üldsusele teatavaks saab, sõltub suuresti sellest, kas raportis on sensitiivseid seiku – näiteks vihjeid, kuidas täpselt on CIA Venemaa julgeolekutöötajate arvutitesse smugeldanud võimalusi nende meilivahetuse jälgimiseks ja võib-olla isegi telefonikõnede pealtkuulamiseks. Selliste seikade avalikustamine kahjustaks tuntavalt USA luuretööd.

Samas ütles vabariiklasest senaator Devin Nunes, kes samuti osales neil salajastel kohtumistel, et neile ei esitatud ühtegi kindlat tõendit, jutt oli vaid oletustest ja kaudsetest tõenditest.

"Tollel salakoosviibimisel pöördus ühel hetkel üks vabariiklaste senaator oma demokraatidest kolleegide poole ja ütles: "Vabariiklased on Marsilt, demokraadid Veenuselt. Me vaatame üht ja sama asja ning teeme täiesti erinevaid järeldusi," lõpetab Washington Post oma laupäevaõhtuse analüüsi.