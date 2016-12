Istanbulis oli juba kaks tundi varem lõppenud kõrgliiga jalgpallilahing Bursaspori ja Besiktase vahel ning meeskondade austajad juba laiali läinud, kui veel kohale jäänud märulipolitseinikud märkasid kahtlast autot. Kui see ümber piirati, kärgatas esimene plahvatus. Teine kõlas 45 sekundit hiljem, kui politsei asus kontrollima kahtlast meest lähedases pargis. Enesetaputerrorist õhkis seepeale oma pommivöö.

"See oli nagu põrgu, leegid kerkisid taevani," ütles pealtnägija, kes oli plahvatuse hetkel joonud teed kohvikus, mis jääb staadionist üle tee.

Esialgsetel andmetel on plahvatustega seoses vahistatud 13 inimest. Võimud kahtlustasid, et terroriakti korraldas mõni Kurdide Tööparteiga seotud rühmitus, kuid ei välistatud ka ISISe tegevus.

Kõrval on ka mošee. "Inimesed olid hirmul, paljud ronisid laudade alla, et neil pisutki kaitset oleks."

"Ma usun siiski, et kurdid, sest plahvatused korraldati nii, et võimalikult vähe kahjustada tsiviilelanikkonda. ISIS eraisikuist ei hooli," ütles erapooletu uudisportaali Diken peatoimetaja Erdal Güven ajalehele The ­Guardian.