Neli aastat tagasi bändikaaslase Virgo Tuliti kaotanud Noorkuu poisid võinuksid tollel traagilisel suvel murduda ja lakata ansamblina olemast.

"Säärane hetk, nagu meil oli neli aastat tagasi, lööb ikka jalust maha," tunnistab Noorkuu laulja Martti Meumers. Sõber Virgo Tuliti toonane ootamatu lahkumine andis sõpruskonnale valusa hoobi. "Üks asi on see, et saad aru, mis on toimunud, teine asi aga, et pead mõtlema, mida see reaalselt tähendab ja kaasa toob. Ega me saatust ju ette tea, sellised sündmused võivad bändi ka päevapealt murda."

Aasta oli 2012. Sume augustikuu. Virgo õnnetu kukkumine Tartu kesklinnas. Viieliikmeline Noorkuu kaotas sõbra. Kolleegi. Kaaslase. Peataolek. Segadus. Martti ütleb, et esimese hooga tõmbas vaid 32aastase Virgo surm ansambli rajalt täiesti maha. Nende maailm oli ühe hetkega pea peale pööratud.

"Meil pidid nädala pärast algama suvised kontserdid, need jätsime ära," meenutab Martti toonast suve, kui saatus Noorkuu plaanidele kriipsu peale tõmbas.