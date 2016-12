Kui esialgu pajatasid uudised sellest, et Donald Trump ei kavatse Valgesse Majja kolida, siis nüüd on ta kinnitanud, et tema uueks elupaigaks saab olema siiski just eelpool nimetatud hoone.

Trump heitis oma kavatsustelt katet saates "Fox News Sunday", vahendab Daily Mail.

"Me hakkame elama Valges Majas," kinnitas ta, lisades, et abikaasa Melania ja poeg Barrow ühinevad temaga mõne kuu pärast.

Küsimusele, kas tulevane president ennast üksildasena ei hakka tundma, vastas ärimees ja poliitik: "Ei, ma töötan. See on väga eriline koht, mis esindab väga paljut. Ja seal on teha väga palju tööd. Väga palju, rohkem kui ma osanuks arvata."