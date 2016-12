"12. selle kuu päeval ilmus Rakveres Virulase toimetusse kompvekivabrikant Veike. Toimetaja jutule pääsenult võttis ta taskust rullikeeratud paberi ja ütles seda toimetajale andes, et see on ministeeriumi antud patent väljaheidete kasuliku kasutamise üle. Ta vajab tootmiseks raha, mille kogumisele peab toimetaja kaasa aitama. Veike olevat oma leiutise kallal 38 aastat töötanud. Kui toimetaja patenti tahtis lugema hakata, siis Veike ütles, et see on saladus ja kiskus ägedat meeleolu avaldades taskust revolvri ja vajutas kukele. Kõlas ainult klõks. Veike kiskus pideme välja, selles oli kuus padrunit. Tahtis pideme tagasi lükata, aga keegi koputas uksele, mispeale Veike põgenes," kirjutab Vaba Maa 1927. aasta detsembris.

Toimetaja kutsus politsei, kes leidis Veike revolvriga vehkimast samas majas Rakvere Ühispangas, kus ta esiti pool miljonit marka nõudis ja siis pangadirektori jutule tahtis. "Nähes politseinikke, tahtis Veike neid tulistada, kuid võeti kinni ja viidi jaoskonda, kus alles tõeline märatsemine algas," kirjutab omakorda Postimees 1927. aasta jõululaupäeval.

"Samal 12. detsembri ööl saadeti ta Tallinna "Seevaldisse"." Postimehe hinnangul oli vabrikant umbes 45aastane, tegev tuletõrje autopritsil ning Kaitseliidus ja tuntud võrdlemisi jõuka mehena.