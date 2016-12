Laupäeval Türgist koju jõudnud parvlaeva Leiger kapten Hanno Naaber ütleb, et pole kuulnud ühegi aluse kohta varem nii palju kuulujutte kui Leigeri ja tema kojutoomise puhul. Laev, mille tehasest kojutulek võttis aega üle kuu, ajas Eesti rahva kohati kaheks – oli neid, kes parastasid ja irvitasid sotsiaalmeedias ning püüdsid aluse teekonna ajal leida kapteni igas sammus vihjeid tema ja laeva vigade kohta. Teise seltskonna moodustasid need inimesed – peamiselt saarte elanikud, kes alust ja selle meeskonda pikisilmi koju ootasid ja uskusid, et laevaga on kõik kõige paremas korras. "Ütlen ausalt, meedias tehti Leigerile ikka kõvasti liiga. Kogu aeg oli jutt, et oleme kusagil tormivarjus või remondime laeva," nendib Naaber. "Kui see nii oleks, siis poleks me ju praegu siin."

See, et vahel tuleb sadamast väljumiseks sobivat ilma oodata, on kapteni sõnul igati normaalne ja see, et vahepeal käis masina valmistajatehase spetsialist vahetamas üht masina elektroonikaplokki, on suurel maal võrreldav lambipirni vahetusega korteris.

Tavaline meresõit "Nipet-näpet tuleb laevas ikka ette, aga midagi tõsist pole olnud," kinnitab laevajuht. Samas kui internetikommentaatorid vaatasid tuulesuunda ja vedasid kihla, kas kapten siit või sealt otse julgeb tulla, ei osanud keegi neist kaasa elada näiteks sellele, palju võitis Leiger kiiruses tänu soodsate hoovuste ärakasutamisele, mis andis laeva kiirusele kohati kõvasti juurde. Nagu Naaber, nii oli ka kogu 13-liikmeline meeskond kogenud meresõitjad, kellele laeva saatvad delfiinid polnud uudiseks. Nii tõdebki Naaber, et midagi erilist teel ei nähtud. Tavaline mereilm ja tuul kuni 25 meetrit sekundis. "Kui meil on siin meri väike ja madal, siis ookeanil tõuseb selle tuulega ikka suurem laine üles," võrdleb ta. Samas kiidab aga Leigeri ehitust, mis lasi külglaines väga hästi edeneda. Tavaliseks reisikiiruseks olnudki 11 sõlme, kuigi vahel tuli ka näiteks vastu tuult vaid nelja sõlmega rammida. Rooli pole Nüüd, kui pikk meresõit on läbi ja ees ootab argitöö, seisab Naaber ajakirjanike ees nagu vana rahu ise ja näitab oma laeva alates kõrgel aluse keskmes paiknevast juhtimissillast kuni mahuka kõhuni, kus aluse roiete vahel on koha leidnud masinad, elektrimootorid, juhtimissüsteemid ja käiturid. Kuigi paljusõnalist kiidukõnet ei tule, paistab kapteni olekust igati, et ta on laevaga rahul. "Mul pole olnud kunagi nii hästi juhitavat alust," sõnab ta. Kuigi tavamõistes rooli sellest laevast ei leiagi. Kui Naaber sillas istub, on tema mõlema käe all manipulaatorid ehk trasterite kontrollerid ja kõik käib imelihtsalt. Nendes seadmetes on ühendatud nii laeva juhtimine kui ka vedu. Leigeril on kaks masinat ja trasterid ehk laeva põhja all olevad käiturid. Ühele või teisele edasi- või tagasikäigu lisamise ja mahavõtmisega alus end pöörabki. Kui vaja, teeb kannaka ja võib kohapeal ringi keerutada. "Kieli kanalisse minnes toodi kaks roolimeest pardale, nagu sealne kord nõuab, aga meil polnud neile rooli anda," muigab kapten. Nüüd saab juhtimisseadmete taha asuda ka aluse vahetuskapten, kellega kordamööda Naaber tööle hakkab. Et Leiger oli tõesti väga koju oodatud, näitas ilutulestik Kuivastu kai ääres, kuhu muhulasest kapten aluse reedel südaöö paiku esimesena juhtis. "Naine jäi rahule," vastab kapten küsimusele, kas pere vaatas laeva üle. "Lapsed juba magasid, sest jõudsime nii hilja." Leiger käis pärast meeskonna väikest puhkust läbi ka Virtsu, Heltermaa ja Rohuküla sadama. "Kõigis neis sobisid autode pealesõidud laevaga ideaalselt," on kapten rahul. Kui Hiiumaal on komme, et uut laeva tuleb kõigepealt vaatama kits, siis see visiit jääb laeva liiniletuleku ajaks. Heltermaal olid vastas ametnikud ja sadama esindajad, teadjate sõnul nähti sellega seoses laevale liikumas suurt koduõllepunsut ja singikärakat. Küsin TS Laevade juhilt Kaido Padarilt, kas nüüd on kergem tunne. "Tead, Hiiu maavanem helistas, ütles, et inimesed nutsid sadamas, kui laev tuli," lausub Padar.