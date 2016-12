Riigikohtus tekkisid põhimõttelised eriarvamused islamiterrorismi toetamises süüdistatavate Roman Manko ja Ramil Khalilovi kassatsioonkaebuste asjas ning asi anti kriminaalkolleegiumi kogu koosseisule arutada.

Roman Manko ja Ramil Khalilov taotlevad riigikohtus enda õigeks mõistmist. Riigikohus pidi asjas tegema otsuse reedel, kuid seda ei tulnud. Riigikohtu koosseisus tekkisid põhimõttelised eriarvamused ja asi anti kriminaalkolleegiumi kogu koosseisule arutada, sõnas Manko kaitsja, vandeadvokaat Olavi-Jüri Luik. Kuna riigikohus on jätnud menetlusse võtmata riigiprokuröri kaebuse, võib eeldada, et riigikohus võib karistusi ka kergendada, on Luik varem öelnud.

Harju maakohus mõistis jaanuaris Khalilovi süüdi terroristlikku ühendusse kuulumisele kaasaaitamises ja selle rahastamises ning määras liitkaristuseks seitse aastat vangistust. Manko mõisteti süüdi terrorikuriteo ja selle toimepanemisele suunatud tegevuse rahastamises ja toetamises, karistuseks mõisteti viis aastat vangistust. Tallinna ringkonnakohus on osaliselt tühistanud Khalilovi ja Manko suhtes tehtud maakohtu otsuse ning kergendanud Khalilovile ja Mankole Abrurrahman Sazanakovile raha edastamise eest mõistetud karistusi. Khalilovile mõistis kohus kolmeaastase, Mankole kaheaastase vangistuse.