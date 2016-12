Miljonirenoveerimine võtab 20 aastaga korteriomaniku taskust kuni 100 lisaeurot kuus, elanikud võivad korterist ilma jääda.

Elva Nooruse 13 korteriühistu ligi pooled liikmed on marus, kuna ühistu viiest majast koosneva kompleksi osad vajavad erineva suurusega investeeringut. Ühtviisi peavad maksma nii need, kes on vanad aknad pakettide vastu juba vahetanud ja ka nende majade elanikud, kus üleüldist fassaadi soojustust ei vajagi.

Vanemad Nooruse 13 elanikud on mures, sest ligi kaks miljonit eurot maksma minev viie maja täielik renoveerimine võib kaasa tuua pensionäride ja väikesepalgaliste maksejõuetuse ja lõppkokkuvõttes peavad makseraskustesse jäävad elanikud uut kodu otsima hakkama.

"Renoveerida on mõistagi vaja, aga mitte mõttetult raisata. Ka meil pole välistatud Kohtla-Järve või Kiviõli kortermajade saatus, kus majad lagunevad ja üksikud vanainimesed võitlevad oma külma kodu eest," ütleb eakas majaelanik.