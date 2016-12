Stig Rästa esitles täna Solarise Apollos lastelaulude plaati ja raamatut "Tõeline Muinasjutt".

Kogumikult leiab suuremas osas Stigi ema Ülle Rästa üksikloomingut, kuid lisaks ka Stigi enda sulest valminud lastelaule, mis on kõik pühendatud tütar Lumile.

"Naljakas on see, et kui laps on käes, hakkab kohe igasuguseid laule tulema, mis pole poplood, vaid uinutavad lastelaulud," kirjeldas Stig ETV saates Hommik Anuga.