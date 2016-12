Esmaspäeval püsib kõrgrõhkkonna ülekaal ja ilm on enamasti sajuta, üksnes põhjarannikul võib veidi lund pudeneda. Õhutemperatuur on öösel -3..-8, selgema taeva all võib -10°C ümbrusse langeda, päeval -1..-6°C.



Teisipäeval liigub üle Eesti madalrõhulohk ning siin-seal sajab lund ja lörtsi, saartel ka vihma. Läänekaare tuul võib tugevneda puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on öö hakul Lääne-Eestis -1..-5, ida pool -6..-10, hommikuks tõuseb saartel ja läänerannikul 0°C ümbrusse, sisemaal -1..-4°C-ni, päeval on -2..+3°C, pärastlõunal langeb. Libeduseoht on suur!



Kolmapäeval madalrõhulohk eemaldub ja tõusva õhurõhu foonil on üksikuid sajuhooge. Tuul pöördub põhjakaarde. Õhutemperatuur on öösel -2..-8, meretuulega rannikul 0°C ümbruses, päeval 0..-4°C, Lääne-Eestis võib tõusta üle 0°C.



Neljapäev tuleb kõrgrõhkkonna servas suurema sajuta, aga rannikule võivad nõrgad sajuhood siiski jõuda. Tuul pöördub läänekaarde ja on sisemaal mõõdukas, rannikul tugevneb. Külma öö järel tõuseb õhutemperatuur päeval tõenäoliselt 0°C ümbrusse.



Reedel lisandub kõrgrõhkkonna serva mööda soojemat õhku ja tugevnevas lääne- ja edelatuules püsib õhutemperatuur 0°C ümbruses.