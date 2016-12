Kui inimestel on valik ühineda kellegi või millegi poolt või kellegi või millegi vastu, siis kumb valik aktiveerib inimesi rohkem? Miks valivad inimesed pigem vastu- kui pooltseisu ja kui valitaksegi poolt, siis sageli selleks, et olla ühiselt vastuseisus. Milline sõna ühendab laulvat revolutsiooni, Brexitit, presidendivalimisi USAs, Indrek Tarandit ja Reformierakonda. See sõna on – vastu. Laulva revolutsiooni ajal koonduti ühiselt NSV Liidu diktatuuri vastu ja saavutatigi eraldumine. Brexit kutsus Suurbritannia rahvast olema Euroopa Liidu diktatuuri vastu ja valimistulemus kinnitaski seda. Trump koondas rahva kivinenud süsteemi vastu ja võitis. Kui üks isik või partei suudab koondada rahva millegi või kellegi vastu või kui üks rahvas leiab isiku või partei, kelle ümber koonduda, et olla millegi või kellegi vastu, siis see isik või partei saabki valituks. Selliseks isikuks on osutunud näiteks Indrek Tarand. Küsimus ei olnud Tarandi poolt, vaid parteide diktatuuri vastu hääletamises. Kui hääletati Reformierakonna poolt, siis küsimus ei olnud Reformierakonna poolt, vaid Keskerakonna juhi vastu hääletamises. Kui poliitikud ehitavad oma karjääri vastandumisele, peavad nad arvestama sellega, et püsivad püünel vaid seni, kuni püsib nende vastane.

Vastuseis Euroopa Liidule Suurbritannias ja vastuseis kivinenud poliitsüsteemile USAs oli küll tugev, aga see polnud saavutanud veel ülekaalu. Miks siis läks nii, nagu läks? Brexiti ja Trumpi võidu põhjustasid gallupid. Gallupid ei eksinud, küll aga mõjutasid inimeste valimisaktiivsust. Kui küsitlused näitavad eri poolte mõneprotsendilist vahet, siis passiveerib see neid valijaid, kelle kandidaat küsitlustes juhib ja aktiveerib neid valijaid, kelle kandidaat on napilt kaotamas. Sportlane, kes on küll juhtimas, kuid enne finišit on lasknud jala lõdvaks, on sageli kaotanud. Hillary Clinton ei vaevunud kampaania ajal ühte osariiki isegi kohale minema, teades, et võidab seal kindlalt. Sama teadsid ka tema sealsed valijad. Tulemus oli vastupidine. Et gallupid ei mõjutaks ega määraks valimistulemusi, ei tohiks gallupeid kuu aja jooksul enne valimisi korraldadagi, veel vähem nende infot avaldada.

Pärast Brexitit olid poliitikud, eksperdid ja arvamusliidrid šokis. Seda ei saanud ju juhtuda. Pärast Trumpi võitu oldi hämmingus, et üle 40% Trumpi valijatest olid naised. Eeldati, et mitme ilusa naise skandaalsed ülestunnistused mõjutavad naisi Trumpi mitte valima, mõistmata, et üldjuhul naised kaastunnet endast ilusamate naiste vastu ei tunne, pigem kahjurõõmu. Brexit ja presidendivalimised USAs näitasid, et poliitikud mõistavad inimloomust vähe. Hoolimata sellest või just tänu sellele, et Trump tegi valimiskampaanias vigu, et ta keeras teadmatult või teadlikult oma seisukohti üle võlli, oli garanteeritud jätkuv meedia tähelepanu. Ta andis kõigile oma vastastele piisavalt põhjust enda piitsutamiseks, et selle kaudu tõusta.