Õigusemõistmine Edgar Savisaare üle ähvardab muutuda farsiks veel enne, kui kohus kokkugi on jõudnud tulla. Kellegi poolt ajakirjandusse toimikute lekitamine on käivitanud nii hukkamõistulaine kui ka soovidejada algatada lekitaja väljaselgitamiseks erinevaid uurimisi. Kui riigikogu õiguskomisjoni juht soovib riigiprokuratuuris ja kapos juurdluse läbiviimist ning peab vajalikuks kutsuda peaprokurör riigikokku aru andma; kui siseminister soovib lekitaja väljaselgitamist ning justiitsminister räägib menetluse alustamisest, siis on skandaali juba eos haaratud kogu riigivõimu absoluutne tipp.

Kindlasti on Savisaare toimikud huvitav lugemismaterjal. Kuid enne kohtuistungeid avaldatuna aitab see kujundada avalikku arvamust, naeruvääristada isikliku elu seikade selektiivse väljatoomisega nii kohtualuseid kui ka toimikute koostajaid. Siit kerkib loogiline küsimus, kas avaldamiseks mineva materjali valisid välja ajakirjanikud või tegi selle töö nende eest lekitaja. Viimasel juhul kasutatakse ajakirjandust kellegi tööriistana ning sellist rolli meedia endale lubada küll ei tohiks, kui avalikkusele pole teada, kelle asja nad ajada aitavad. Jõulisel uurimisel oleks kindlasti ka ennetav mõju, sest allikad räägiksid ajakirjandusele vähem või üldse mitte, kui peaksid riskima võimalusega, et riik nad ühel hetkel paljastada võib.

Kuigi prokuratuur on varemgi silma paistnud info tahtmatu või sihiliku avalikkuse ette paiskamisega, oleks antud juhul pelgalt näpuviga üsna raske kahtlustada. Kui nüüd riik käivitab uurimise, siis kas tõesti avalikustataks uurimistulemused ka siis, kui lekitajaks on osutunud riigistruktuurid? Tahaks siseministri kombel siiski uskuda, et lekkijaks pole riik või veel hullem, et riik ei lekita sihilikult.

Aga mida teha siis, kui lekitajatena tuvastatakse kaitsjad? Nendele surve avaldamine või isegi karistamine oleks ju riigipoolne otsene sekkumine kohtupidamise käiku. Pelgalt juba uurimise alustaminegi tähendab psühholoogilist survet kõigile asjaosalistele. See aga tähendaks omakorda kasvõi kaudset kohtupidamise mõjutamist.

Nüüd on kogu lootus kohtunikul, kes ei tohiks end lasta mõjutada avalikust arvamusest isegi siis, kui seda on aktiivselt kujundatud valitud palade selektiivse avaldamisega ajakirjanduses.