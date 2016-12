Seega on olukord läinud paremaks, kuid endiselt on mul tunne, et unistused laevareisidest ja mõnusast vanaduspõlvest jäävad enamikule tulevastele pensionäridele helesiniseks unistuseks.

Nüüd on Tuleva juhtimisel turule tulemas mitu odavate teenustasudega indeksfondi ja loota võib, et ka raha väljamaksmine tehakse tulevikus mõistlikumaks – võimaldades fondidest raha välja võtta sarnaselt kogumisega – ilma kindlustusfondidele peale maksmata.

Meedias on kasvanud kära pensioni II samba ja terve pensionisüsteemi üle. Olen olnud II samba süsteemi kriitik juba päris pikalt, väites, et pensionärini jõuab seal kogutud raha oluliselt vähem kui võiks.

Kas sina usaldaksid oma majandustuleviku riigimeeste kätte, kes ei suuda isegi presidenti ära valida? Mina oleksin selles osas veidi skeptiline. Me võime pensionisüsteemi tuunida siit- ja sealtpoolt, kuid karm tegelikkus vaatab meile vastu demograafilistest tabelitest. Pensionäride arv kasvab; pensionil veedetud eluiga, mida on vaja finantseerida, kasvab; ravimikulud kasvavad ja ainsad asjad, mis ei kasva, on Eesti majandus ja tööjõuliste inimeste arv. Seega tore, et riik mingitki pensioni pakub, kuid sellele lootma jäädes lõpetad oma elu vaesuses.

Kindlasti ei tasuks pensionisambaid ka lammutama hakata. Eriti nüüd, kui lõpuks ometi jõuavad kaua soovitud reformid tegelikuks. Las need sambad kasvavad. Kui oled alla 50 aasta vana, siis soovitan sul valida maksimaalselt aktsiatesse investeeriva indeksfondi ja seepärast rohkem mitte muretseda.

Kui oled üle 50, siis tasuks vaadata ehk veidi ka võlakirjafondide poole. Aga ära looda, et II sammas sulle õnne õuele tooks – söönuks saad ja ehk jääb ka veearve maksmiseks veidi raha üle. Aga ei midagi enamat.

Ka III sammas pole mingi imerohi – sind ahvatletakse küll ühekordse tulumaksutagastusega, kuid kõrged haldustasud söövad aastatega selle võidu ära. Kui tahad seda raha kasutama hakata, tahab riik jälle tulumaksu tagasi saada. Alates 55. eluaastast rakenduvad küll soodustused, kuid needki võivad aja jooksul oluliselt muutuda.

Kokkuvõttes: tulevane I pensionisammas hoiab sind elus, II sammas võimaldab kartulikoorte asemel kartulit süüa ja III sammas laseb paar korda kuus ka vorsti osta. Kui selline tulevik sulle sobib, siis ongi sinu jaoks artikkel lõppenud.

Dividendiga lõbureisile

Normaalse vanaduspõlve peab endale ise ehitama ja mida varem alustad, seda lihtsam on. Valikuid on mit–u – oma ettevõte, edukad ja haritud lapsed, üürikorterid, metsa- või põllumaa. Võid investeerida ka päris passiivselt – näiteks ostes dividende maksvaid Tallinna börsifirmasid. Üks edukamaid, Tallinna kaubamaja, on suutnud investorite raha 20 aastaga lausa viiskümmend korda kasvatada. Kuid tänagi aktsiaid ostes on Tallinna börsil päris mitu ettevõtet, kes pakuvad enam kui 5% maksujärgset dividenditootlust (peale Tallinna Kaubamaja näiteks Tallinna Vesi, Merko Ehitus, Silvano FG, Olympic ja Tallink).

Paigutades igas kuus 15–20% oma sissetulekutest hajutatult dividendiaktsiatesse, saavutad rahalise vabaduse juba 15–20 aastaga. Ja võid pensionärina laevareisile minna ka varem kui 70aastaselt.

Kindlasti arvavad paljud lugejad, et see on riskantne ja ohtlik. Ja kes teab, kas Tallinna kaubamaja 20 aasta pärast enam tegutsebki. Ometi töötab nendes ettevõtetes kümneid tuhandeid eestlasi, kes sõltuvad kogu oma sissetulekuga nende edust. Kui kõik eelmainitud ettevõtted peaksid pankrotti minema, siis pole sul ka lootust oma II samba raha näha. Siis on lahenduseks eelkõige põllumaa ja tuumavarjend.

Teine inimeste vastulause on see, et palk on niigi väike ja kõrvale nagu ei õnnestugi midagi panna. Aga vaata tutvusringkonnas ringi – keegi saab ka väiksema palgaga hakkama. Jäta ostmata tubakatooted, alkohol ja loteriipiletid. Tee lisaotsi ja ole ettevõtlik. Ära kuluta kõike oma teenitut ära – maksa esmalt endale ja pane enda rahaline vabadus oma esimeseks prioriteediks. Sinu tulevane sina tänab sind selle eest juba ette!