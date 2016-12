Küllap vaatavad paljud varasemal ajal kooli käinud ETV sarja koolikokkade võistlusest kui ulmet. Kui hallidel aegadel kippus nii mõnelgi kooli- või linnasööklas pähe võrdlus pigem sigalaga, siis praegu jääb saatest mulje, et Eesti koolides ollakse jõudnud juba restoranitasemele. Kas see nii ka tegelikult on, peab õppurite käest järele küsima.

Saates tegid paar ehtsat restoranikokka ka oma näidisroad, mis nende arvates sobiks koolisööklasse. Algul oli tunne, et võistlema on pandud kärbes- ja raskekaallased. Sest milleks lasta restoranikokkadel teha näidislõunaid lõhest ja kohafileest, kui koolilõunaks annab riik vaid 78 senti. Milleks aga mõnitada koolikokka, sest küllap oleksid temagi tehtud toidud teistsugused, kui 1000 näljase suu asemel tuleks teha vaid paar praadi a la carte restoranis. Noist restoranidest ühes jäid prae hinnad aga 12- ja 18 euro vahele, teises maksis 4-käiguline degustatsioonimenüü 59 eurot.

Või paljastati näidislõunaga kogemata saladus, et tegelikult võib ka restoranitoidu omahind olla alla euro ning põhiosa restoranihindadest moodustab õhk? Sest palju ikka saab maksta lusikatäis köögivilja, teine kastet ning killuke kala.