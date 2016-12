Venemaa president keeldus Akita tõugu koerast, keda Jaapani valitsus talle kinkida soovis.

Parlamendiliige Koichi Hagiuda, kes juhtunust oma blogis kirjutas, ei täpsustanud, miks Putin kingituse tagasi lükkas, kirjutab BBC.

Jaapani valitsus soovis Putinile kinkida nimelt isast Akitat, kellest saanuks seltsiline Putini emasele Akitale Yumele, kes on samuti Jaapani kingitus aastast 2012.

Putin, Yume ja Buffy (AFP / Scanpix)

Putin on tuntud suure koeraarmastajana. Hetkel on ta lisaks Yumele peremeheks ka retriiver Konile ja bulgaaria karjakoer Buffy'le. Mõlemad koerad on saadud kingiks - esimene neist 2014. aastal Vene kaitseministrilt Sergei Šoigult, teine 2010. aastal Bulgaaria peaministrilt.

Putini esimene kohtumine Buffy'ga (AFP / Scanpix)

Koni on käinud ka kohtumisel koeri pelgava Saksa liidukantsleri Angela Merkeliga. Hiljem ütles Putin Saksa meediale: "Kui sain teada, et talle koerad ei meeldi, ma mõistagi vabandasin."