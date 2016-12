Mees kaebab majavalitsuses, et teda ei rahulda korter: otse üle tee on naiste saun, talle on seal kõik näha ja see segab töötamast. Komisjon tuleb kohale ja vaatab aknast välja:

"Mis te räägite? Mitte midagi pole ju näha!"

"Aga ronige kapi otsa ja vaadake sealt," ütleb mees.