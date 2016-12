"Lilleke, mis sa siin õitsed," hõikab keskealine mees baarileti ees seisvale noormehele. Too on esmalt ehmunud, ent rüüpab siis sõõmu rummikokteili ning naeratab. Taamal tantsivad poolpaljad mehed, kelle ülakeha kaunistamas vaid napp kikilips. Üks noorem piiga on lausa nii hoos, et läheb patsutab ühe noorsandi trimmis kõhulihaseid, ise samal kihistades.

See on üks stseen Tallinnas sadama lähistel asuva klubi Patt reedesest avapeost. Muu hulgas olid kohal näiteks Lauri Liiv, Elina Born, Marje Hansar ja paljud teised. Nii-öelda juhuslikke inimesi tänavalt polnud – turvamehed vaatasid kõik sisenejaid üle ning ka piletihind oli krõbe 15 eurot. Patt täidab Tallinna ööelu tühimikku ehk trendika geiklubi funktsiooni.

Kes veel mäletab, siis kümmekonna aasta eest oli paljude jaoks nädalavahetuse peamiseks peokohaks klubi Angel. Selle sulgemise järel on üritatud avada ka teisi väiksemaid koht (näiteks Kapp), kuid need on suhteliselt kiiresti hääbunud. Vanakooli geikohtadest on alles vaid X-baar.

"Tea, kaugel on kesklinnast," kehitab üks Õhtulehega vestelnud geinoormees õlgu, kas Patust võiks saada uus Angel. Samas, vähemasti avapeo näitel võib öelda, et uuel kohal on lootust – kus mujal näeks lavašõud, kus drag-queenidki kohal.